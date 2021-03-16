В Минэнерго не видят предпосылок повторения кризиса с бензином 2018 года

https://static.news.ru/photo/ade660fa-86ec-11eb-9764-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство энергетики России не видит предпосылок для повторения в стране ситуации 2018 года с бензином, когда правительство предприняло срочные меры из-за роста цен на топливо. Соответствующее заявление сделал замминистра энергетики Павел Сорокин.

В эфире телеканала «Россия 24» он прокомментировал предположение Счётной палаты о возможности нового топливного кризиса. По мнению Сорокина, никаких предпосылок для этого нет.

Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что РФ может столкнуться с повторением топливного кризиса 2018 года. Об этом говорится в отчёте о работе Счётной палаты за 2020 год.

Аудиторы напоминают, что увеличение цен на топливо в мае 2018 года вынудило правительство принять экстренные меры. Эксперты отмечают, что в настоящее время существует риск повторения роста розничных цен на топливо, что может привести к социальной напряжённости в стране.