В Минэнерго не рассматривают вариант консервации скважин «Сахалина-1» Глава департамента Минэнерго Рубцов: вариант консервации скважин «Сахалина-1» не рассматривается

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Вариант консервации скважин проекта «Сахалин-1» не рассматривается, заявил руководитель департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов. В ведомстве ожидают возобновления его работы в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Нет, мы такой вариант не рассматриваем. Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту, — цитирует агентство Рубцова.

Накануне глава региона Валерий Лимаренко сообщил, что в настоящее время добыча нефти и газа на проекте «Сахалин-1» остановлена совсем. При этом добавил, что за семь месяцев 2022 года она сократилась вдвое и, соответственно, итоговые объемы добычи нефти и газа будут ниже запланированных.

В начале сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов уже говорил, что возобновление работы «Сахалина-1» ожидается в ближайшее время. По его словам, добыча ресурсов на проекте была остановлена под надуманным предлогом.