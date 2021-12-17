В Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации «Северного потока — 2»

Эксплуатация «Северного потока — 2» возможна лишь после завершения сертификации. Этот процесс вряд ли может быть завершён в январе будущего года, о чём говорил в том числе глава Федерального сетевого агентства. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ, которую цитирует ТАСС.

Газ может начать поступать лишь после завершения сертификации. Это чёткая правовая предпосылка, — заявила представитель ведомства.

Ранее сообщалось о том, что началось заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Газопровод был построен и прошёл независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами.

Зампредседателя фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что в случае положительного решения о сертификации оператора СП-2 трубопровод вряд ли подключится к газораспределительной сети в Европе до сентября 2022 года, так как процедура сертификации проекта была приостановлена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что вопрос введения в эксплуатацию газопровода зависит исключительно от регулятора и Россия не ставит для себя определённых сроков. Он подчеркнул, что компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации.