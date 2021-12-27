В МИД рассказали, как повлияют на рынок санкции против российского госдолга

Российский рынок функционирует с учётом потенциальных новых санкций со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможные ограничения против российского суверенного долга. По его словам, реакция рынка на потенциальные «новые» ограничения уже заложена в «инвестиционные издержки» участников и почти не влияет на ситуацию.

Иными словами, рынок и так уже функционирует с учётом потенциальных дополнительных антироссийских нелегитимных ограничительных мер со стороны США и успешно адаптируется под новые условия, — сказал дипломат.

Ранее в Белом доме заявили о том, что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.

Как сообщалось, США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. По данным CNN, ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.

Ряд американских СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Были опубликованы снимки из космоса с отправленными на военные полигоны сотнями танков. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

В свою очередь Песков прокомментировал заявления о «стягивании» российских войск к границе с Украиной. Он подчеркнул, что Россия обеспокоена нагнетанием ситуации у границ и сообщениями о проведении там различных учений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики ведут наступательные действия в ряде районов Донбасса, нагнетая обстановку в зоне конфликта.