В МИД ФРГ заявили о прогрессе в переговорах с США о «Северном потоке — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на переговорах с США по газопроводу «Северный поток — 2» удалось добиться прогресса. Об этом сообщает агентство DPA.

За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились, — отметил Маас.

При этом он не стал уточнять, стоит ли ждать прорыва от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом.

Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы её достигнем. Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон, — подчеркнул министр.

Меркель улетает в США 14 июля, на 15-е у неё запланированы переговоры с Байденом.

Ранее стало известно, что решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате», является верным. Об этом написал в Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он отметил, что Меркель, объясняя своё решение, старалась «не обидеть» президента Украины Зеленского.