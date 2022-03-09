В Кремле прокомментировали слова Нуланд о «Северном потоке — 2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, назвавшей «Северный поток — 2» «грудой металла на дне моря». По его словам, газопровод по-прежнему работоспособен и может пригодиться в дальнейшем.

Конечно же, это металл, но готовый к использованию. Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно, и мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдём, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила об отсутствии шансов на возрождение газопровода «Северный поток — 2». Она назвала проект грудой металла на дне моря и выразила сомнения в том, что он когда-либо возродится. Тем временем фьючерсы на европейском рынке газа продолжают держаться на высоком уровне. После скачка почти до $3900 за тысячу кубометров 7 марта и удержания отметки в $3300 8 марта цены на газ упали ниже $2000 за тысячу кубометров.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение об остановке сертификации газопровода «Северный поток — 2» было своевременным и правильным. Он отметил, что российская сторона должна была знать о таком шаге Берлина, поскольку о нём было заявлено публично.