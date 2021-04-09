В компании Alibaba отреагировали на штраф властей Китая

Наказание компании Alibaba стало важным шагом для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ. Данный штраф размером $2,78 млрд служит предупреждением и стимулом для других подобных компаний.
Об этом говорится в письме компании Alibaba к клиентам и партнёрам,
Мы провели самооценку наших внутренних систем и внесли в них улучшения, обеспечивая стабильную работу нашего бизнеса, — отметили в Alibaba.
В компании назвали наказание отражением нормативных ожиданий регулятора в отношении развития отрасли.
Это важное действие для обеспечения честной рыночной конкуренции и качественного развития экономики интернет-платформ, — подчеркнули в Alibaba.
Также в компании день вынесения штрафа назвали новой отправной точкой на пути роста.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка наложило на компанию Alibaba штраф в 18,34 млрд юаней ($2,78 млрд) за антимонопольные нарушения. Сумма штрафа является крупнейшей в истории страны. Отмечается, что начиная с 2015 года Alibaba злоупотребляла своей доминирующей ролью на рынке.