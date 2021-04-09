В компании Alibaba отреагировали на штраф властей Китая

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Текущие уровни тарифов на электроэнергию для российского населения в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

По его словам, такие цены на электроэнергию установлены для отдельных групп потребителей, в том числе населения, сообщает РИА Новости. Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для...