В Китае назвали политической провокацией заявления G7 о дефиците пшеницы Китайский обозреватель назвал политической провокацией заявления G7 о дефиците пшеницы

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Китайская газета «Хуаньцю шибао» назвала политической провокацией заявления стран «Большой семёрки» о том, что Россия виновата в дефиците пшеницы и продовольственном кризисе. По мнению научного сотрудника Института развития сельских районов Китайской академии общественных наук Ху Бинчуаня, отсутствие на мировом рынке украинской пшеницы довольно быстро сгладится за счёт роста предложений из других государств, включая саму Россию, Канаду и страны Европы.

По оценке эксперта, объём производства пшеницы в России в 2022 году может достичь 87 млн ​тонн, что является рекордным показателем. Экспорт пшеницы из Канады в 2022–2023 годах тоже вырастет на 8,5 млн тонн, а из Евросоюза — на 5 млн тонн. Нынешний же рост цен спровоцирован не отсутствием пшеницы, а её несогласованным глобальным распределением между всеми желающими, однако вскоре эта ситуация должна выровняться.

Заявление о том, что Россия начала «пшеничную войну», можно понимать как новый для Запада предлог для дальнейшего введения санкций против Москвы, и оно в значительной степени имеет лишь политическое значение, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что различные виды сырьевых товаров резко дорожают из-за того, что западные санкции против России повышают вероятность перебоев с их поставками. Речь, в частности, идёт о пшенице, алюминии, золоте и никеле. Так, пшеница выросла в цене почти до рекордного уровня за последние 13 лет.