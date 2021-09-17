В Киеве нашли способ, который поможет «победить» «Северный поток — 2»

Украина может остаться без транзита газа из-за запуска «Северного потока — 2». Такое мнение высказала заместитель министра энергетики Елена Зеркаль в статье для «Европейской правды». При этом она нашла способ, который поможет «победить» российский газопровод.

По её словам, Берлин игнорирует «угрозу», исходящую от Москвы. Если РФ прекратит транзит топлива через Украину, то Киеву придётся покупать его у европейских партнёров. Именно поэтому украинским властям уже сейчас необходимо приступить к перестройке газотранспортной системы, чтобы быть готовым к такому сценарию.

Первое — нужно защитить потребителей от возможных остановок транзита, — написала чиновница, отметив, что Украина должна попасть в «группу риска» вместе с ФРГ, Польшей и Словакией.

«Группа риска» — это механизм, который был создан для предотвращения кризисных ситуаций. Он предполагает наличие «запасного» газа. Включение Украины в этот список уравняет её с Германией, считает Зеркаль.

В борьбе также может помочь ещё один фактор. Все трубопроводы из РФ в Европу должны соответствовать третьему энергопакету ЕС. Если страну обяжут следовать этому, то у разных поставщиков и трейдеров могут появится заказы. А Украина сохранит транзит газа через свои территории.

Кроме того, замминистра энергетики призвала страны объединиться и доказать, что «Газпром» злоупотребляет монополией на поставки газа. Его надо лишить этой возможности.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Киева уже вошло в привычку постоянно «что-то клянчить» у Запада. В частности, украинские власти просят своих западных партнёров помешать реализации «Северного потока — 2» или же компенсировать им прекращение транзита газа.