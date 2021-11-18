В Киеве хотят ограничить запуск «Северного потока — 2» на полную мощность

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Киева есть «очень большие шансы» не допустить запуск «Северного потока — 2» на всю мощность. Этому даже не помешает тот факт, что газопровод уже построен, отметил он в эфире канала «1+1».

У нас есть действующий контракт до 2024 года. У нас есть видение, как бороться дальше, и, несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что ещё есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность, — подчеркнул Макогон.

При этом, в чём выражаются «очень большие шансы», он не пояснил. Глава «Оператора ГТС Украины» лишь добавил, что в 2021 году «в три раза уменьшился транзит газа», а Москва «вернулась к законтрактованным объёмам».

Ранее стало известно, что технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово. Время реализации проекта зависит от формальностей с сертификацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он считает «неблагодарным делом» гадать о сроках возможного запуска СП-2 на фоне приостановки его сертификации.