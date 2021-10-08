В кабмине предсказали инфляцию выше прогноза Минэкономразвития

В 2021 году темпы инфляции в России могут превысить ожидаемые Минэкономразвития 5,8%. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, точный прогноз сделать сложно из-за аномального роста цен на продукты, сообщает РИА Новости.

Темпы около 6% я бы пока не стал сбрасывать, может быть не 5,8%, а около 6%. Но реально сейчас очень трудно прогнозировать <...>, потому что у нас <...> возникли некоторые аномальные траектории, в части, прежде всего, продуктов питания, но думаю, что они сейчас выправятся, — сказал он.

По мнению вице-премьера, инфляция составит 6,5–7%. Он допустил, что этот показатель может быть и ниже, поскольку в последние два месяца возможны «сюрпризы». Однако Белоусов усомнился, что инфляция превысит 7%.

В сентябре инфляция выросла до 7,4% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. В Минэкономразвития отметили, что в сентябре наблюдалось нетипичное подорожание овощей, а также масла, сахара и некоторых других продуктов.

В ведомстве предполагают, что по итогам года рост потребительских цен составит 5,8%, что на 0,8 п.п. больше июльского прогноза и на 1,5 п.п. — апрельского. Если прогноз окажется верным, то инфляция в 2021 году будет самой высокой за последние пять лет.

Ранее экономист Александр Данилов заявил, что к концу года могут подорожать все продукты питания, а не только дефицитные в осенне-зимний период. Эксперт добавил, что к декабрю также вырастут цены на бензин и бьюти-услуги.