В июле выдали рекордное число ипотек

https://static.news.ru/photo/b6cc6fc4-e3a0-11ea-8ab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Объединённого кредитного бюро (ОКБ) сообщила о выдаче рекордного числа ипотек в июле 2020 года. Размер выплат составил 320 млрд рублей. Таким образом, он превысил показатели прошлого месяца на 21%, а июля прошлого года — на 53%.

Причинами для роста стали действия ЦБ по снижению ключевой ставки и программа льготной ипотеки.

Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привёл к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надёжным заёмщикам, — цитирует сообщение ТАСС.

В общей сложности в первом полугодии 2020 года выдача жилищных кредитов сократилась на 14% по количеству и на 11% по объёму. По оценкам экспертов, ипотечный кредит выдавался почти на 2,5 млн рублей. Средний срок кредитования превышал 16 лет.

Как писал NEWS.ru, на данный момент в России более 75% строящегося жилья покупают в ипотеку. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.