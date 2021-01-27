В Госдуме придумали, как наказать банки за навязывание кредиток

https://static.news.ru/photo/70ad805c-60b7-11eb-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему навязывания банками кредитных карт можно решить введением ответственности организаций за «телефонный терроризм». Но это в том случае, если предложение оформить кредитную карту поступает посредством постоянных телефонных звонков, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам депутата, в решении проблемы навязывания тех или иных услуг, в том числе финансовых, Россия делает определённые шаги. Он напомнил о законодательном запрете навязывания сопутствующих услуг и праве клиента банка отказаться от навязанной услуги добровольного страхования в течение 14 дней.

Решить проблему растущей закредитованности россиян поможет принятый не так давно закон о квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут предоставлять сведения о долговой нагрузке заёмщиков.

«По определению ЦБ, показатель долговой нагрузки является тем самым критерием, назовём его «красной лампочкой», по которому банк принимает решение о выдаче или невыдаче и тем более навязывании кредита. Общее правило: ежемесячные выплаты по кредитам и микрозаймам не должны превышать половины дохода семьи. Это охлаждает банковский пыл и должно снижать закредитованность населения», — пояснил депутат.

Аксаков напомнил ещё об одной законодательной инициативе — законопроекте, который запрещает продажу сложных финансовых инструментов неопытным инвесторам.

Там речь идёт не о кредитных картах, но здесь нужно смотреть и обсуждать [возможности включения кредитных карт]. Банкам как минимум надо предупреждать потенциальных заёмщиков о рисках, которые они на себя принимают, соглашаясь оформить такой финансовый продукт. Это как один из возможных вариантов, — сказал депутат.

С другой стороны, полностью запретить банку предлагать оформить кредитную карту — это ограничить в правах тех, кто хотел бы (и имеет такую финансовую возможность) оформить кредитку.

Другая задача — проблема так называемого телефонного терроризма, когда посредством телефонных звонков навязывают разного рода услуги, и не только финансовые. В данном случае возможно установить ответственность для организаций, пользующихся подобными приёмами, считает Аксаков.

«Это уже вопрос к комитету, отвечающему за информационную политику. Доказать факт звонка сегодня не проблема. Другое дело, что должна быть установлена ответственность тех, кто совершает звонки, за причинение морального вреда. Тогда найдутся люди, которые подадут в суд, и юристы, которые могут с этим помочь. Целый бизнес на этом может вырасти. Тогда и звонки прекратятся», — считает Аксаков.