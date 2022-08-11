В Госдуме предложили повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей планируется внести на рассмотрение в Госдуму 11 августа. При положительном решении повышение минимального размера оплаты труда произойдёт уже с 1 января 2023 года, пишут «Известия».

Авторы инициативы — группа депутатов фракции ЛДПР — считают, что повышение МРОТ поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения. На эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. Эксперты согласны с предложением, но считают, что повышать МРОТ надо в пределах разумного, иначе это приведёт к разорению бизнеса.

Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряжённости, — говорится в пояснительной записке к документу.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов отметил, что пересмотр параметров МРОТ важен именно сейчас, когда идёт подготовка бюджета на 2023 год. МРОТ — это величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. На тот момент, поясняет Нилов, ориентировались на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям и требует корректировки.

Ранее первый зампред Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер стипендии студентов до МРОТ. Депутат просит рассмотреть индексацию стипендий на реальный уровень инфляции — 8,6% — по аналогии со страховыми пенсиями.