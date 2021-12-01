В Госдуме оценили возможность транспортировки водорода по СП-2

Основная проблема при транспортировке водорода по газопроводу заключается в том, что его теплоёмкость в 3,5 раза выше, чем у метана, заявил председатель комитета Государственной думы РФ по энергетике Павел Завальный. Однако плотность его значительно ниже, а значит — при аналогичном давлении масса транспортируемого газа может быть сопоставима, пишет «Экономика Сегодня».

Самая главная проблема заключается в химических свойствах водорода: его теплоемкость в 3,5 раза выше, чем у метана, но плотность значительно ниже, поэтому при аналогичном давлении масса данных видов сырья сопоставима, — пояснил Завальный.

Однако главная проблема заключается в том, что даже при возможности транспортировки водорода вместо метана по «Северному потоку — 2» Россия не получит прибыли за счёт замены одного сырья на другое. Завальный уточнил, что преимущества всё-так есть: при сжигании метано-водородной смеси в атмосферу выбрасывается в два раза меньше углерода, а значит — такая замена сырья может быть полезна для решения климатических проблем.

Перед нами путь к достижению климатических целей. Для этого не нужно будет проводить серьёзную реконструкцию газопроводов и подходящих сетей. Однако водород текуч, диффундирует металл и делает его хрупким, что ограничивает транспортировку этого сырья в чистом виде по существующим газопроводам, — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и «Газпрому» проработать возможность поставок в Европу метано-водородной смеси. Экспорт водорода предлагается осуществлять на базе действующих трубопроводов.