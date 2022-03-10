В Госдуме объяснили, каким иностранным компаниям стоит помогать

Нужно поддержать те иностранные компании, которые хотят остаться на российском рынке, заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев изданию Daily Moscow. Для этого необходимо помочь им справиться с возникшими логистическими и организационными проблемами.

Наблюдаем целый ряд заявлений от иностранных компаний, которые прекращают либо приостанавливают работу в Российской Федерации. На мой взгляд, необходимо занять принципиальную позицию, разделив эти компании на две части. Первая — те, кто столкнулся с логистическими, организационными трудностями и действительно вынужден сейчас пересмотреть свою деятельность, но при этом желает продолжать работу на российском рынке. Таким компаниям надо помогать преодолеть эти трудности, — сказал Канаев.

К другим компаниям, которые останавливают деятельность «без всяких на то оснований», нужно относиться жёстко и применять меры вплоть до национализации производства, считает он. И сохранить при этом трудовые коллективы и предприятия.

Ранее организация «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России.