В Госдепе подтвердили намерение остановить «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения «Северного потока — 2». Он добавил, что к газопроводу в США по-прежнему относятся как к геополитическому проекту и продолжают выступать против его реализации, сообщает РИА Новости.
Так Прайс
Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода. Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, и мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся, — пояснил Прайс.
Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, говорится в сообщении компании.