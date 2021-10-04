В Госдепе подтвердили намерение остановить «Северный поток — 2»

Новость о начале заполнения газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» повлияла на цену газа в Европе. Стоимость фьючерса на бирже упала до $1160 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

После того как стало известно об одобрении Датским энергетическим агентством начала тестирования газопровода, котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в течение часа снизились почти на $70 — до...