16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

В Госдепе подтвердили намерение остановить «Северный поток — 2»

23:00, 04 октября 2021
В Госдепе подтвердили намерение остановить «Северный поток — 2»
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне пока не готовы комментировать сообщения о начале заполнения «Северного потока — 2». Он добавил, что к газопроводу в США по-прежнему относятся как к геополитическому проекту и продолжают выступать против его реализации, сообщает РИА Новости.

Так Прайс отреагировал на сообщение, что 4 октября Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», начал заполнять газом первую нитку трубопровода.

Наша политика, которую мы очень ясно обозначили, в том числе в контексте совместного заявления с Германией несколько месяцев назад, заключается в том, что мы продолжаем выступать против этого трубопровода. Мы продолжаем считать, что это геополитический проект Российской Федерации, и мы продолжим применять закон в соответствии с периодическими оценками ситуации, которые, конечно, проводятся, — пояснил Прайс.

Ранее стало известно, что компания Nord Stream 2 AG начала заполнение газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре. Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объёма и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, говорится в сообщении компании.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео