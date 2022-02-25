В Германии два завода Volkswagen приостановят работу из-за Украины

Два завода Volkswagen в Германии со следующей недели приостанавливают производство автомобилей из-за отсутствия украинских комплектующих. Речь идёт о заводах в Цвиккау и Дрездене, где приостановка работы планируется пока на несколько дней, сообщает DPA.
Предприятиям
С 24 февраля несколько зарубежных автокомпаний отказываются от поставок машин в российские дилерские центры. В их числе Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche. Официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок автомобилей.
Ранее сообщалось, что Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет, который включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.