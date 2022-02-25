В Германии два завода Volkswagen приостановят работу из-за Украины

Два завода Volkswagen в Германии со следующей недели приостанавливают производство автомобилей из-за отсутствия украинских комплектующих. Речь идёт о заводах в Цвиккау и Дрездене, где приостановка работы планируется пока на несколько дней, сообщает DPA.

Предприятиям не хватает комплектов электрических кабелей, которые производятся на Украине. В Цвиккау завод останавливают сроком с 1 по 4 марта, в Дрездене — со 2 по 4 марта. Несколько тысяч работников на этот период будут переведены на сокращённый рабочий день. В самом концерне создана специальная рабочая группа, цель которой — оценить последствия, связанные с дальнейшими возможными задержками поставок.

С 24 февраля несколько зарубежных автокомпаний отказываются от поставок машин в российские дилерские центры. В их числе Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche. Официальное представительство Jaguar Land Rover в России уведомило своих дилеров о приостановке отгрузок автомобилей.

Ранее сообщалось, что Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Сейчас готовится третий пакет, который включает в себя возможность отключения России от международной платёжной системы SWIFT.