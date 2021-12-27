«Газпром» заявил о максимальном отборе газа из хранилищ в РФ за пять лет

С 22 декабря «Газпром» работает в режиме осенне-зимних максимумов. Суточный отбор из российских подземных хранилищ газа достиг предельного значения за последние пять лет. Это связано с аномально низкими температурами в местах газоснабжения России. Кроме того, 23 декабря был зафиксировал исторический рекорд суточных поставок газа в Китай, говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

Для обеспечения надёжных поставок газа потребителям «Газпром», в частности, вывел суточный отбор газа из российских хранилищ на максимальный уровень за последние пять лет. Поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы «Газпрома» достигали 1656 млн куб. м в сутки, — говорится в сообщении.

Такой режим позволяет обеспечивать надёжные поставки газа потребителям концерна.

В компании добавили, что 23 декабря зафиксирован исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай. Поставки голубого топлива европейским потребителям осуществляются согласно заявкам, в полном объёме, в соответствии с действующими контрактными обязательствами, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода Ямал — Европа. Таким образом, компания уже неделю отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.

В «Газпроме» это объясняют отсутствием заявок со стороны европейских клиентов и исчерпанием годовых объёмов, предусмотренных контрактами. В результате поставки идут в реверсном направлении из Германии в Польшу.