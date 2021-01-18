«Северный поток — 2» рассчитывают запустить в разумные сроки

https://static.news.ru/photo/5682905c-59c6-11eb-a072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Газопровод «Северный поток — 2» остаётся одним из приоритетных инвестиционных проектов «Газпрома» в 2021 году, поэтому холдинг продолжит вкладывать средства в строительство газопровода, в мощности по производству и транспортировке сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в проспекте к размещению новых евробондов российской корпорации.

Мы проложили более 2,3 тыс. км обеих веток газопровода в Балтийском море. Мы намерены завершить его строительство, как только это станет разумно возможным, — приводит ТАСС выдержку из проспекта.

Такие же надежды в «Газпроме» возлагают и на ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2». При этом в компании допустили негативное влияние конкурирующих проектов по поставкам газа в Европу на свои экспортные газопроводы.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. В декабре 2019 года они ввели санкции, после чего швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода.

Однако она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 км труб в водах Германии. В результате недостроенными остались примерно 148 км газопровода — 120 км в водах Дании и около 28 км — в водах Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Как сообщал NEWS.ru, американские власти намерены ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве «Северного потока — 2».