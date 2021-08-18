В «Газпроме» раскрыли объёмы поставок газа по «Северному потоку — 2»

В «Газпроме» запланировали поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд кубометров газа в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы финансового отчёта компании «Газпром экспорт».

Отмечается, что за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м. В частности, компании удалось нарастить эти показатели по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов (31,7 млрд куб. м и 32,9 млрд куб. м соответственно).

В Германию по этому газопроводу было доставлено 22,7 млрд куб. м, что также оказалось выше цифр за тот же период последних двух лет (20,3 млрд куб. м и 15,9 млрд куб. м). Прошлый год стал рекордным для компании по общему объёму поставок природного газа на европейский рынок. Так, по «Северному потоку — 2» в 2020-м было доставлено 59,3 млрд куб. м, что на 7,8% больше его плановой производительности (55 млрд куб. м).

Поставки «Газпрома» в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% больше семимесячных прошлогодних объёмов (23,3 млрд куб м). Вместе с тем, уровень заполненности подземных газовых хранилищ ФРГ по состоянию на начало августа составил только 50,7%. Для сравнения, на 1 августа 2020-го этот показатель был на уровне 88,6%.

Ранее директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова подсчитала, сколько газа даст Европе «Северный поток — 2». По её словам, в случае скорого запуска второй нитки газопровода объёмы поставок по нему в октябре-ноябре будут сопоставимы с уровнем вместимости крупнейшего подземного хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Редене и составят около 4-5 млрд куб. м.