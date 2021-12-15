В «Газпроме» оценили уровень запасов газа в подземных хранилищах Украины. Там заявили, что страна истратила почти всё топливо, которое было закачано перед зимним периодом. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

Запасы газа в украинских ПХГ опустились до 15,34 млрд куб. м. Это ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд куб. м), — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие показатели практически идентичны тем, которые были на момент закачки топлива в хранилища. Таким образом, в «Газпроме» сделали вывод, что газохранилища Украины практически пусты — весь газ поднят.

При этом в компании рассказали, что с 1 января по 15 декабря 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 490,4 млрд куб. м газа. Это на 14,2% (на 61,1 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что ошибочная энергетическая политика президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко привела к тому, что Киев будет вынужден «идти на поклон» в Москву. Украинским властям придётся соглашаться на любые условия «Газпрома».