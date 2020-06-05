В ФРГ назвали фейком аргументы США по«Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/1b712b2e-a736-11ea-af24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Аргументы США по санкциям для «Северного потока — 2» больше похожи на фейк и не имеют ничего общего с реальной ситуацией. Об этом заявил председатель Восточного комитета германской экономики, объединяющем представителей бизнеса, работающего с Россией, Оливер Хермес.

Политические аргументы, которые представители США приводят в противовес проекту «Северный поток — 2», «имеют много общего с фейк ньюс и мало относятся к реальности, — цитирует его «Интерфакс».

Хермес подчеркнул, что газопровод даст ощущение стабильности Европе в случае роста спроса на газ, а значит сможет стать гарантом европейской энергобезопасности.

Комментируя заявления США о том, что Германия станет заложником энергетических отношений с Россией, бизнесмен отметил, что доказательств этого нет.

Накануне стало известно, что ряд американских законодателей направили на рассмотрение сената США проект новых санкций в отношении «Северного потока — 2». По их словам, ограничительные меры направлены в том числе и на обеспечении энергетической безопасности Европы.

Российская компания Nord Stream 2 начала анализировать возможные трудности, которыми грозит принятие данного законопроекта. Там отметили, что поведение Вашингтона демонстрирует пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе.

Ранее NEWS.ru писал, что намерение США ввести санкции прокомментировал глава думского комитета о международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, действия американской стороны являются примером недобросовестной конкуренции.