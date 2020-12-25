В Финуниверситете при Кабмине объяснили, как пополнять бюджеты регионов

https://static.news.ru/photo/4221aa3e-4699-11eb-b59e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законодательная инициатива по поводу расщепления НДС не решит проблему дотационности региональных бюджетов и выполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, так как около 70% поступлений НДС формируется на территории всего лишь 10 субъектов федерации. Об этом NEWS.ru заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Солянникова. Экономист выступила с целым рядом новых предложений, позволяющих регионам усилить их бюджеты.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение парламента страны проект закона с предложением отдавать регионам часть сборов НДС, которые сейчас полностью поступают в федеральный бюджет. «Перераспределение доходов от НДС между федеральным бюджетом и бюджетами регионов на этапе формирования бюджета на будущий период позволит бюджетам регионов самостоятельно распределять бюджет, выделяя наиболее важные отрасли, что в дальнейшем позволит увеличить доходность соответствующего бюджета», сочли депутаты ГД в пояснительной записке к законодательной новелле.

Как объяснила Солянникова, дифференциация уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и их бюджетной обеспеченности связана с неравномерностью размещения налогоплательщиков и налоговых баз на территории страны, а по НДС ещё и несовпадением места получения, уплаты и возмещения налога на добавленную стоимость по отдельным операциям. Вот почему НДС зачисляется в «общий» федеральный бюджет, указала специалистка Финансового университета при Правительстве РФ.

По мнению руководителя Департамента общественных финансов Финуниверситета Светланы Солянниковой, более эффективными были бы такие меры, как:

— расширение состава подакцизных товаров, в частности, за счёт включения в их состав предметов роскоши, вредных для здоровья продуктов питания (таких как фастфуд, сладкие и сладкие газированные напитки), электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака;

— инвентаризация налоговых расходов и оптимизация налоговых преференций, предоставляемых в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и субъектов РФ;

— расширения перечня объектов обложения по налогу на имущества организаций за счёт включения в него движимого имущества;

— пересмотр подходов к установлению нормативов зачисления налогов в региональные бюджеты и введение нормативов, дифференцированных по группам субъектов федерации;

— введение надбавок к федеральным налогам.