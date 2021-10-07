Европе предрекли рост цен на продукты из-за стоимости газа

Растущие цены на газ приведут к повышению стоимости продуктов питания и сельхозпродукции, так как вырастут затраты на производство, сообщил «МИР 24» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, если некое производство закупает газ, к примеру, по $900, чтобы сделать удобрение и продать его на мировом рынке, а в то же время такое же производство в других странах покупает газ по $100, то конкурентоспособность такой компании под вопросом.

Можете ли вы конкурировать с удобрениями, которые производились из газа по такой цене? Нет, не можете. Вы с рынка уходите. А если ваш товар находит спрос, это значит, что есть недостаток предложений со стороны тех компаний, у которых себестоимость ниже и в целом затраты на производство сельхозпродукции будут расти, — заявил Фролов.

Он также рассказал, что некоторые европейские компании разоряются, уходят с рынка и могут на него не вернуться. Фролов считает, что экономика в Европе и была в предкризисном состоянии.

Насколько тонкая и ненадёжная подушка безопасности у этих компаний — им хватает двух — трех месяцев, чтобы экономика кончилась. Это крайне нездоровая ситуация, она говорит о том, что жирок не успела европейская экономика в целом и европейские компании в частности нарастить за время условно межкризисного периода — с 2008 года, — сказал он.

Ранее генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев 2021 года составил почти 1000%. В России эта цифра не превысила 4%.