В «Интер РАО» заявили о росте цен на электроэнергию в Европе на 1000%

Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что рост цен в Европе на электроэнергию за восемь месяцев 2021 года составил почти 1000%. В России эта цифра не превысила 4%, отметил он на совещании по энергетике у президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Общий рост цен в Европе на сегодняшний день на электроэнергию составил практически 1000%. В России — 4%, — указал Ковальчук.

По его словам, на 7 октября средняя цена в Великобритании составила €320,1 за МВтч, в Германии — €302,5 за МВт.ч, а во Франции — €298,3 за МВтч. В России цена держит около €20 за МВт.ч.

Зарубежные рынки практически имеют в 10 раз более высокое ценообразование, чем рынок РФ, подчеркнул Ковальчук.

Российская энергетика благодаря работе правительства действительно обеспечивает надёжное и конкурентоспособное производство электроэнергии, — сказал он.

Ранее стало известно, что журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в РФ и Испании. Он отметил, что цены на энергоносители в России намного ниже, чем в Западной Европе. Репортёр отметил, что владельцы московской квартиры площадью 70 квадратных метров в месяц платят около 1700 рублей, что меньше €20.