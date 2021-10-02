В Испании позавидовали «энергетическому счастью» России

Журналист газеты El Periodico Марк Мархинедас рассказал о счастье россиян после того, как сравнил цены на электроэнергию в РФ и Испании. Он отметил, что цены на энергоносители в России намного ниже, чем в Западной Европе, из-за того, что страна экспортирует нефть и газ, а не покупает их у других государств.

Счёт за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдётся более чем в два раза дешевле, — написал корреспондент.

В качестве подтверждения своих слов он привёл данные с портала GlobalPetrolPrices. Киловатт-час для домашнего потребления в России стоит $0,064, а в Испании — $0,223, что почти в четыре раза больше.

Репортёр также рассказал о среднемесячном счёте за электричество. Например, владельцы московской квартиры площадью 70 квадратных метров в месяц платят около 1700 рублей, что меньше €20.

Счастливое неведение о реальной цене киловатт-часа <...> получает своё максимальное выражение в ноябре и декабре, — добавил Мархинедас.

Ранее сообщалось, что у Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией. Его создатель призывает ЕС сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.

Ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась в последние недели, сегодня цены приблизились к исторической отметке — $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Эксперты связывают наступление кризиса с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.