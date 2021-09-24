Стали известны подробности плана Евросоюза по «газовой войне» с Россией

У Европейского союза есть конфиденциальный план «газовой войны» с Россией, который был разработан Испанией, пишет обозреватель Times Бруно Уотерфилд. Он предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы.

В документе подчёркивается , что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В связи с этим автор статьи призывает Евросоюз сплотиться, чтобы не зависеть от прихотей России, и максимально увеличить свои прибыли.

В качестве плана испанское руководство предлагает европейским странам объединить покупательскую способность для приобретения стратегических запасов газа единым блоком. Министры энергетики считают, что план поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.

Ранее сообщалось, что правительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога — аналогичного разработанному в ЕС механизму сбора за выбросы углекислого газа в атмосферу. По имеющимся данным, разработка механизма только началась и займёт примерно 1–1,5 года. В скором времени при правительстве будут созданы рабочие группы, необходимые для более детального обсуждения этой инициативы. Кабмин планирует добиться признания российского налога на международной арене, чтобы нивелировать затраты отечественного бизнеса при выполнении требований Евросоюза.