В Европе снизились заявки на покупку российского газа Заявки на газ из России для Европы на 8 мая составляют 92,1 млн кубометров

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Заявки потребителей из Европы на покупку российского газ на 8 мая снизились до 92,1 млн кубометров, об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, передаёт ТАСС. Сам транзит со стороны России продолжается в рабочем режиме. Отмечается, что компания также осуществляет штатный транзит газа через Украину.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 92,1 млн кубометров на 8 мая, — сказал он.

4 мая Куприянов сообщил, что заявки потребителей из Европы на поставку российского газа транзитом через Украину увеличились на 43% и составили 791 млн кубометров. Он также отметил, что после того как компания приостановила поставки газа на территорию Польши, страна стала получать энергоресурсы из России физическим реверсом из Германии.

26 апреля «Газпром экспорт» направил уведомление в «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр напомнил, что потребители были своевременно уведомлены об изменении схемы расчётов.