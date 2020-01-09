https://static.news.ru/photo/80bff53e-32f4-11ea-b64b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на продовольственные продукты в декабре 2019 года достигли высочайшего за последние пять лет уровня.

Об этом говорится в отчёте ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Причиной роста цен стал повышенный спрос на пальмовое масло и сахарный тростник, которые используются в производстве биотоплива.

Индекс цен ФАО — средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп — составил в декабре 181,7 пункта. В ноябре этот показатель был на 2,5 п.п. ниже. В последний раз индекс ФАО был настолько высок в декабре 2014 года, сообщает « Интерфакс ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер России Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности. Она была утверждена.