Цены на продовольственные продукты в декабре 2019 года достигли высочайшего за последние пять лет уровня.
Об этом говорится в отчёте ФАО — продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Причиной роста цен стал повышенный спрос на пальмовое масло и сахарный тростник, которые используются в производстве биотоплива.
Индекс цен ФАО — средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп — составил в декабре 181,7 пункта. В ноябре этот показатель был на 2,5 п.п. ниже. В последний раз индекс ФАО был настолько высок в декабре 2014 года, сообщает «
Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер России Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности. Она была утверждена.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен