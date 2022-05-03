В Чехии заявили об отказе платить за российский газ в рублях Глава Минпромторга Чехии Сикела: Прага не станет платить в рублях за газ из России

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Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что Прага не станет платить рублями за газ из России. По его словам, при ряде условий в Чехии могут отказаться и от закупок российской нефти до конца 2022 года, сообщает РИА Новости.

Чехия и далее намерена платить за газ в евро, тем более что большую его часть мы закупаем на западноевропейских биржах. Единственной чешской фирмой, закупающей газ непосредственно в РФ, является энергетическая компания ČЕZ, которая платит и далее будет платить в евро, — пояснил министр.

Он добавил, что в Праге поддержат предложение ЕС об отказе от российской нефти, если планы о её общих закупках удастся реализовать, и у ЕС появятся резервы, которыми можно закрыть потребность на рынке в Европе.

Ранее стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги заявил: его страна будет руководствоваться указаниями Еврокомиссии в вопросах оплаты российского газа. По его мнению, важно, чтобы ЕК определилась, является ли оплата российского газа в рублях обходом санкций или нет.