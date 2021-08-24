В ЦБ раскрыли основных адресатов финансовых пирамид в Москве

Финансовые пирамиды в Московском регионе ориентируются на аудиторию старшего возраста, маскируясь под потребительские кооперативы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Центробанка России (ЦБ РФ) по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что потребительские кооперативы и потребительские общества неподконтрольны ЦБ, поэтому мошенники при создании финансовых пирамид выбирают подобные формы организации фирм. В то же время такие организации не являются легальными участниками рынка, подчеркнула начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгения Балычева.

По данным ЦБ, у подобного рода кредитов по-прежнему остаётся популярной схема деятельности, при которой под видом возвратного лизинга гражданам предоставляются займы под залог автомобильного техпаспорта. Причём такие фирмы зарегистрированы как в Москве, так и Московской области.

Согласно сведениям валютного регулятора, по итогам первого полугодия в столичном регионе выявлено 78 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Из них 68 находятся в Москве, остальные — в области. При этом в столице эксперты зафиксировали сразу 22 организации с отчётливыми признаками финансовых пирамид.

Ранее адвокат Владислав Кочерин назвал эффективный способ законного изъятия денежных средств из финансовых пирамид. По его словам, единственными надёжными способами удовлетворить обманутого вкладчика являются возбуждение уголовного дела в отношении виновников по подозрению в создании мошеннической схемы с дальнейшим привлечением к уголовной ответственности, а также обращение взыскания на их личное имущество или имущество, которое они пытались скрыть.