В ЦБ похвалили россиян за доносы на компании

Россияне активнее стали использовать возможность подачи жалоб в Центробанк страны для выявления нелегальной деятельности на финансовом рынке. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

По его словам, с момента предложения гражданам напрямую обращаться в валютный регулятор по этому вопросу через интернет-приёмную поступило более тысячи анонимных разоблачающих сообщений.

Лях отметил, что ЦБ и раньше использовал подобные данные от граждан и представителей бизнес-сообществ для предотвращения нелегальной деятельности. Однако, по его словам, в последнее время процесс пошёл быстрее.

В Центробанке опубликовали список компаний с признаками нелегальной деятельности в начале июня. В нём оказались 1,8 тысяч организаций. Однако за почти два месяца число компаний-«нелегалов» превысило 2 тысячи.

Изначально предполагалось, что список поможет гражданам и юридическим лицам избежать рисков при сотрудничестве с той или иной «сомнительной» организацией.

Несмотря на свой декларативный характер, многие фигуранты этого списка уже столкнулись с негативными последствиями. В частности, российские банки в массовом порядке стали отказывать от сотрудничества с такими фирмами.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года Центробанк выявил на финансовом рынке 729 субъекта с признаками нелегальной деятельности. Этот показатель оказался на 16% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.