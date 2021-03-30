В Бундестаге призвали ввести мораторий на «Северный поток — 2»

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Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству, депутат бундестага Петер Байер призвал ввести мораторий на строительство «Северного потока-2». По его словам, проект «мешает» перезагрузить трансатлантические отношения, передаёт WirtschaftsWoche.

Американцы ждут от нас, что мы не только сменим нашу риторику, но и позволим поступкам говорить самим за себя. Поэтому я выступаю за мораторий на строительство «Северного потока — 2», — заявил Байер.

Он также призвал учитывать мнение США по вопросу строительства газопровода. Депутат подчеркнул, что солидарен с желанием сделать Европы «сильной», однако считает, что изоляция от Штатов недопустима.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США и другие государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД ФРГ приняли к сведению заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего газопровод «Северный поток — 2» «плохой идеей», подчеркнув, что позиция правительства по этому проекту осталась неизменной.