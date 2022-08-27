В Британии назвали три причины устойчивости России Economist: действия ЦБ, исторический опыт и нефть помогли экономике РФ выдержать санкции

Дела в российской экономике обстоят лучше, чем говорилось даже в самых оптимистичных прогнозах. Британский журнал The Economist назвал три причины, повлиявшие на то, что экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада.

Издание назвало первым фактором грамотные действия Центробанка. Там смогли быстро принять меры по недопущению экономического коллапса. Среди них, в частности называется удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом, что укрепило рубль и способствовало снижению инфляции.