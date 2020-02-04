https://static.news.ru/photo/04b405da-4743-11ea-a8d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norman Bock/imageBROKER.com/Global Look Press

Финансовый директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Брайан Гилвари считает, что вспышка коронавируса в Китае, крупнейшем импортёре нефти, снизила рост спроса на это сырьё в среднем по году на 300-500 тыс. баррелей в сутки из ожидавшихся 1,2 млн баррелей.

В начале этого года мы полагали, что рост спроса на нефть составит около 1,2 миллиона баррелей в сутки. Уже сейчас коронавирус мог снизить рост спроса в среднем по году на 300-500 тысяч баррелей в сутки, — сказал в эфире Bloomberg TV Гилвари.

Он добавил, что сейчас все ждут, какие действия предпримет ОПЕК для восстановления баланса на рынке нефти.

Как писал NEWS.ru, в Китае произошло резкое сокращение спроса на нефть из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, ежесуточное потребление уже сократилось на 20% (на 3 млн баррелей). 3 февраля торги на китайских биржах открылись обвалом котировок. Стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения, что главный покупатель сырья в мире вдруг снизит спрос на энергоносители. Аналитики Citigroup считают, что цена барреля нефти Brent может упасть до $47.