OMV рассказала о работах по укладке «Северного потока — 2» в немецких водах

https://static.news.ru/photo/a137615c-3a10-11eb-8e6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Завершение укладки газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии ожидается до конца года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

В декабре 2020 года работы в немецких водах должны быть завершены. В январе, соответственно, начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод, — цитирует его радио Sputnik.

Австрийская OMV является партнёром российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл сказала, что строительство «Северного потока — 2» является «политическим инструментом» России, направленным на то, чтобы обойти Украину и расколоть Европу. Она призвала власти Евросоюза и Германии наложить мораторий на строительство газопровода.

Как сообщал NEWS.ru, завершение строительства и запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к полной потере необходимости в транзите газа через территорию Украины. При этом даже при снижении объёмов транзита Киев будет ежегодно терять по несколько миллиардов долларов, а оставшиеся объёмы транзита не помогут окупить затраты украинской газотранспортной системы.