Потери от запуска «Северного потока — 2» назвали на Украине

https://static.news.ru/photo/8e24907c-3690-11eb-b11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Завершение строительства и запуск газопровода «Северный поток — 2» приведёт к потере необходимости в транзите газа через территорию Украины, считают эксперты.

По мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, прокачка газа по газопроводу может начаться уже в 2021 году. Причем, голубое топливо будет поставляться даже в те страны, которые не покрывались «Северным потоком» и «Турецким потоком». В этом случае транзит через Украину станет «лишним», сообщает «Страна.ua».

Корольчук считает, что даже на снижении транзита Киев будет ежегодно терять по несколько миллиардов долларов, а оставшиеся объёмы транзита не помогут окупить затраты украинской газотранспортной системы. Ничего хорошего это не принесёт украинцам, для которых власти будут вынуждены увеличить тарифы, чтобы покрыть затраты на содержание трубы, подчеркнул эксперт.

Экономист Алексей Кущ рассказал изданию, что даже пятилетний контракт Украины с «Газпромом», предусматривающий прокачку на уровне не ниже 40 млрд кубометров в год, не позволит Украине заработать на транзите. Он уверен, что при уменьшении транзита украинская ГТС будет работать лишь на самоокупаемость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская Федерация будет делать всё для защиты своих интересов в случае расширения Соединёнными Штатами санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента назвал внесение в военный бюджет Соединённых Штатов поправок, направленных на ужесточение санкций против «Северного потока — 2», проявлением недобросовестной конкуренции.