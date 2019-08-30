https://static.news.ru/photo/7b852856-cb24-11e9-8d6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России согласовал максимальный уровень комиссий для магазинов в Системе быстрых платежей.

Согласно решению совета директоров ЦБ постановил, при оплате товаров и услуг через систему банки смогут взимать с торговых и сервисных от 0 до 0,7% от суммы покупки.

По данным регулятора, окончательный размер комиссий будет зависит от вида деятельности предприятия.

При этом в ЦБ отметили, что для физических лиц любые платежи через СБП будут бесплатными. Тарифы начнут действовать с 1 октября текущего года.

Ранее News.ru писал, что новая опция по приёму наличных средств появится в Системе быстрых платежей. Идея нового сервиса находится на стадии обсуждения. Предполагается, что приём наличных в рамках системы будет осуществляться через терминалы и розничные сети, которые выступают в роли банковских платёжных агентов.