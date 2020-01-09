Российские сельхозпроизводители традиционно показали хорошие результаты по целому ряду направлений, но всё же главные проблемы в АПК в 2020-х решить будет непросто, полагают эксперты.

Между чемпионом по сбору зерновых и «картофельной колонией»

Урожай зерновых — в прошлом году страна собрала порядка 121 млн тонн — главное, но вполне ожидаемое событие в этой отрасли экономики. Всего же за 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродукции выросло на 4,1%, достигнув 488,8 млрд рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё аграрии получили хороший урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. Впрочем, для производителей лука, моркови, капусты, столовой свёклы, а также для картофелеводов сезон сложился не очень удачно. По словам экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, спрос на такую продукцию ниже, чем предложение. Собеседник сообщил и о возможных проблемах в 2020 году у тепличного бизнеса в связи с сокращением или отменой дотаций. Для садоводов же прошедший год, преимущественно, хороший. Особенно для производителей яблок: урожай вырос, цены тоже.

Дело в том, что Китай сейчас не может поставлять яблоки в РФ, а цены на фрукты в Молдове, Украине, Польше, Турции, Сербии и остальных главных странах-поставщиках сегодня де-факто выше, чем годом ранее. Но Россия по-прежнему зависит от поставок этого фрукта, оставаясь крупнейшим в мире его импортёром, особенно в сегменте качественного яблока. А поскольку действует запрет на поставки почти из всех стран, где такие яблоки производят (ЕС, США, Украина), то цены остаются высокими. Андрей Ярмак экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Осенью руководство «Национального союза плодов и овощей» заявляло, что через несколько лет перед отечественными садоводами встанет вопрос об экспорте яблок и других позиций. Однако для замещения импорта нужно посадить ещё очень много садов. И вопрос даже не в площадях, пояснил Ярмак. Уже сейчас в сегменте яблока низкого и среднего качества конкуренция высока, а вот качественного — катастрофически не хватает.

Динамично развивается молочная и мясная промышленность. По данным Росстата, производство молока в РФ в январе — ноябре 2019 года по сравнению с первыми 11 месяцами 2018 года выросло на 2,1%, до 29 млн тонн. В натуральном выражении рекордсменами стали предприятия Татарстана, говорится в отчёте Федеральной службы государственной статистики. За период контрсанкций страна полностью (92,6%) импортозаместила мясной рынок.

Руководитель проектов компании «НЭО Центр» Екатерина Михалёва отмечает, что совокупный объём производства основных видов мяса в сельхозорганизациях в России за 10 месяцев 2019 года составил 6861 тыс. тонн в убойном весе, что на 3% больше аналогичного показателя предшествующего года.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Общие же объёмы поставок за рубеж продукции АПК в профильном министерстве оценивают в $25 млрд. Это хороший показатель, но проблем в сельском хозяйстве столько, что решение их при существующей системе выйдет далеко за 2020-е годы.

Так, одной из главных тем недавнего заседания Госсовета в Кремле, проведённого Владимиром Путиным, стало качество жизни на селе. Если бизнесу пообещали смягчить тарифы на электроэнергию, помочь с техникой, семенами и т.д., то положение наёмных работников — критическое. Низкая оплата тяжёлого сельского труда, мягко говоря, не соответствует той роли, которую чиновники и СМИ отводят хлеборобам. Впрочем, как отмечал NEWS.ru, дешёвая рабочая сила — основа всякой экспортоориентированной экономики, и пока неясно, как интересы поставщиков товаров на мировые рынки будут сочетаться с обещанной заботой государства о трудящихся на селе.

Одним из наиболее простых и быстрых решений по улучшению благосостояния крестьян могло бы стать увеличение налоговой базы на юге страны путём перевода элеваторов и маслокомбинатов под российскую юрисдикцию: многие из них принадлежат зарубежным компаниям, зарегистрированным в офшорах.

Меры по возвращению компаний и активов под российскую юрисдикцию необходимы и в секторе производства тракторов, комбайнов, техники для возделывания земли. Кроме того, данные сферы государству придётся субсидировать годами, ведь внутренний рынок уже захвачен иностранными компаниями.

Средства нужны и на научные разработки: агроведомство признаёт отставание в области селекции в растениеводстве и животноводстве. NEWS.ru писал, в частности, о зависимости отечественных производителей винограда от нелегальных поставок итальянских саженцев, а животноводов — от семени КРС из Европы и США. Наконец, несмотря на хороший урожай картофеля, наша страна пребывает в своеобразном статусе «картофельной колонии Европы».

Возвращаясь к пшенице, стоит отметить то, что во многом обесценивает рекорды по сбору этой культуры. Речь идёт о качестве хлеба. NEWS.ru ранее показал, что зерно, которое в советское время шло на корм скоту, в РФ допустимо для хлебопечения: по поводу этого регулярно беспокоятся различные эксперты.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия останется вечно перспективной

О завоевании российским АПК новых сегментов мирового агрорынка и увеличении экспорта к 2024 году до $45 млрд говорить пока весьма затруднительно. Во-первых, нет отлаженной системы сбыта сельхозпродукции внутри страны из-за низкого потребительского спроса, а это важно для развития международного экспортного бренда, который вырастает из национального. Короче говоря, неясно как молочная, мясная, а также кондитерская и другие отрасли будут создавать узнаваемые марки в условиях спада розничной торговли внутри страны. Альтернативный вариант не оригинален и в целом знаком: стать поставщиком сырья на мировом рынке.

Во-вторых, вряд ли качество продукции станет расти, если его контролирует бизнес. Внедрённая в стране ещё в 2018 году система «Меркурий» для слежения за качеством, возникла не на пустом месте (пусть и пока имеет ряд претензий, к примеру, со стороны дальневосточных рыбоводов). В мае 2019 года Роскачество сообщало о маркетинговых уловках производителей молока, которые, чтобы не соблюдать новый строгий техрегламент и обязательство указывать на этикетке «молокосодержащий продукт», в случае, если доля растительных жиров в их продукте выше 50%, перешли на выпуск десертов и суфле. В данном сегменте доля растительных жиров может составлять до 100%.

Кроме того, россияне который год покупают меньше еды за те же деньги. В условиях падения доходов населения производители товаров повседневного спроса не доливают и недосыпают до 20% содержимого упаковок, писали ещё в июле «Ведомости». Расчёт был на то, что потребитель не заметит уменьшения упаковки. Впрочем, бизнес отрицает введение покупателей в заблуждение.

Возвращаясь к «Меркурию», нужно напомнить, что его планируют использование при контроле доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы РФ. О проблемах транспортировки и хранения таких грузов NEWS.ru уже подробно рассказывал.

В-третьих, у России нет известных брендов. Существующие связаны с советским временем — как признаком высокого качества: «Алёнка», плавленый сыр «Дружба», водка «Столичная» и т.д. За 30 лет в сфере маркетинга, к сожалению, ничего убедительного не создано. Много говорят о экологически чистых товарах, органике и «зелёных» брендах. Однако сперва нужно запустить хотя бы «обычный» и удачливый.

Российские торговые сети практически не открывают свои точки за границей, как это давно сделали американские и европейские ретейлеры. Хотя именно такой механизм позволяет уверенно сбывать продукцию.

Что может Дмитрий Патрушев?

Экс-председатель правления «Россельхозбанка» и сын секретаря Совбеза России Николая Патрушева Дмитрий Патрушев возглавил агроведомство в мае 2018 года. Он сменил на этом посту Александра Ткачёва, который фактически реализовывал политику государства по замене импорта в АПК. Нынешний министр её во многом продолжает.

Поддержки главе ведомства ждать неоткуда. Минфин по большей части не готов идти на компромиссы по вопросу компенсации от повышения НДС, даже несмотря на фактическое разорение целых отраслей (например, пушного звероводства).

Валерий Шарифулин/ТАСС

Прорывных проектов у чиновников и политиков для АПК пока что, увы, нет. Так, на госсовете несколько «дельных» предложений по улучшению жизни на селе сделали лидер ЛДПР Владимир Жириновский и руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Первый советовал восстановить кулачество, а второй рассказал о «современном подлинно народном движении» — территориях трезвости. Так, непьющие деревни должны получить преимущество при распределении инвестиций. Миронов подчеркнул, что «трезвым можно доверять высокие технологии, в частности те же солнечные батареи».

В целом, все 2020-е годы, Россия, скорее всего, продолжит вывозить сырьё, оставаясь в зависимости от высокотехнологичных иностранных отраслей АПК: от средств защиты растений и удобрений в растениеводстве до техники для уборки урожая и т.д. И вряд ли министерство окажется способным что-то принципиально изменить в стратегии развития.