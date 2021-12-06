Украинский экономист рассказал об ударе по экономике страны

Новые договорённости Украины с МВФ нанесут удар по экономике страны и похоронят надежды президента Владимира Зеленского избраться на второй срок. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил бывший министр экономики Виктор Суслов. По его словам, одной из причин экономического краха станет продажа газа на бирже с равным доступом для всех покупателей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что совет директоров МВФ закончил пересмотр программы о выделении стране транша объёмом $700 млн. Программа будет продлена. Средства направят на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Как заявил Виктор Суслов, одним из важнейших в меморандуме с МВФ является пункт, согласно которому с мая 2022 года единственная газодобывающая компания в стране «Укргаздобыча», поставляющая 14–15 млрд кубометров газа в год, начнёт продавать 40–50% газа исключительно на бирже с равным доступом для всех покупателей.

А с 2024 года таким образом продавать будут 100% добытого газа, — подчеркнул Суслов.

По его словам, данное требование ставит под серьёзный удар как развитие экономики, так и жизни самих граждан страны, Киеву придётся закупать топливо по ещё более высоким расценкам, чем в настоящее время.

Поэтому то, что подписано (может, Зеленский этого не понимает), похоронит его личные надежды на избрание повторное на следующих президентских выборах. Это абсолютно нельзя было подписывать, — пояснил экс-министр.

Новая программа поддержки Украины была одобрена в МВФ в июне 2020 года. Она рассчитана на полтора года. Общий объём предоставляемых средств составит около $5 млрд. Первый транш размером $2,1 млрд в страну уже направлен.

Ранее стало известно, что Украина 24 ноября получила транш от МВФ на $699 млн. Об этом сообщил глава Нацбанка страны Кирилл Шевченко, добавив, что средства поступят на счета правительства и увеличат международные резервы страны.