https://static.news.ru/photo/7e146a9a-36e6-11ea-a59b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Украина обогнала Россию в рейтинге роста минимальной зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Picodi на начало 2020 года.

Эксперты ресурса проанализировали МРОТ (Минимальный размер оплаты труда) в 54 странах. Украина заняла в рейтинге 15-е место. Здесь минимальная зарплата на начало года выросла на 13,2% и составила $157 после вычета налогов.

Россию специалисты поместили на 29-е место. Её показатели 7,5% и $166 соответственно.

Первое место в рейтинге заняла Нигерия, где рост МРОТ составил 64,8%. При этом минимальная зарплата равна $74. В тройку лидеров также вошли Азербайджан (37,7% и $140) и Аргентина (37,1% и $253).

На последнем месте Казахстан. Эта страна единственная из всего списка, где минимальная зарплата снизилась на 1,1% и на начало года составила $98.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуму внесён законопроект, в котором предлагается установить размер минимальной зарплаты для работников бюджетной сферы на уровне не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе. В парламенте сомневаются, что кабмин поддержит эту инициативу.