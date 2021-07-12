Украина не смогла увеличить добычу газа

Украина не может увеличить добычу собственного газа, так как система газопровода изношена и вопрос с ремонтом не получается решить из-за отсутствия денег. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Александр Злобин.

Политические игры украинских властей продолжают негативно сказываться на конечном потребителе. При этом Киев добился того, что украинская газотранспортная система (ГТС) перестала интересовать не только Россию, но и Европу. В частности, это произошло из-за неудовлетворительного состояния украинских трубопроводов. Но на ремонт системы у страны сейчас денег нет.

Кроме того, Украина зависит от импорта, его объём оценивается примерно в две трети от общего количества газа в стране. Однако украинские власти ждут компенсаций за «Северный поток — 2», хотя могли бы договориться о транзите топлива через страну, чем облегчили бы ситуацию из-за невозможности увеличения добычи голубого топлива.

С такой позицией Киева ожидать чего-то хорошего не приходится. Мы знаем, что «Газпром» решил не бронировать дополнительные мощности, чтобы поставлять повышенные объёмы газа через Украину. Обыкновенное продление контракта уже бы облегчило Украине жизнь, цены можно было бы сдержать, — отмечает Злобин.

Ранее стало известно, что Германия одобрила строительство «Северного потока — 2». В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.