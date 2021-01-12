Уходят в «кеш»: почему россияне хотят хранить сбережения в наличке 

Банк России в ближайшие годы ожидает постепенного сокращения объёма наличных денег в обращении, сообщили NEWS.ru в ЦБ РФ. Ранее стало известно, что за последний год доля россиян, считающих наличную форму лучшим способом хранить свои деньги, заметно выросла. Сейчас каждый третий предпочитает «живые» купюры банковским вкладам, хотя до пандемии таких было чуть больше четверти. При этом нужно понимать, что наличные деньги не приносят прибыль и обесцениваются в результате инфляции.

За последний год доля россиян, предпочитающих хранить деньги в виде наличных, выросла с 27% до 34% и почти догнала сторонников банковских вкладов — 36%, следует из материалов ЦБ РФ. Резкий переход произошёл в весенне-летний период — если в марте любителей «кеша» было 28%, то в августе уже 33%.

В самом Центробанке полагают, что повышенный спрос населения и бизнеса на наличные деньги в 2020 году связан с влиянием пандемии.

Сложившаяся в России ситуация не уникальна. Если посмотреть на динамику объёма наличных денег в этом году как в развитых, так и в развивающихся странах, то тренды вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в России. Прирост спроса на наличные деньги в декабре был близок к уровню предыдущих лет, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Банка России.

Увеличение числа россиян, предпочитающих хранить деньги наличными, объясняется экономическим кризисом и общей неопределённостью, связанной с пандемией, соглашается управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

К этому можно добавить не всегда понятные изменения в налоговой системе — это всегда создаёт потенциал для мошенников разного рода и для реализации внутренних страхов, отсюда и желание уйти в нал. А уменьшение ставок по банковским вкладам снижает потери от хранения средств в наличных. Антон Табах старший экономист «Эксперт РА» старший экономист «Эксперт РА»

Помимо влияния COVID-19, на интерес россиян к наличным повлияли и действия самого ЦБ, полагают эксперты. Регулятор в течение 2020 года заметно сократил размер ключевой ставки — с 6,25% до 4,25%. Следствием этого шага стало снижение ставок по кредитам и депозитам, что уменьшило доходность банковских вкладов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Банка России, максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам десяти крупнейших российских банков на конец 2020-го составила 4,48%. Год назад она равнялась 6%.

За прошлый год существенно снизились процентные ставки по вкладам — как рублевым, так и валютным. Даже в рублях ставка становится всё менее привлекательной для населения, лишь немногим превышая уровень инфляции. При этом денежные средства на депозитах заморожены на длительное время, так как при досрочном расторжении, как правило, сгорают накопленные проценты. Егор Лопатин старший аналитик рейтингового агентства НКР старший аналитик рейтингового агентства НКР

В дополнение к этому, как отмечает эксперт, на фоне снижения в прошлом году курса рубля вырос интерес населения к валютным накоплениям. При этом учитывая, что ставки по таким вкладам редко превышают 1%, распределение валютных накоплений также могло пойти в пользу наличной формы, поясняет экономист.

Между тем смена формы хранения не повлияла на общий объём сбережений россиян — в декабре он практически не изменился, пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Возвращение безнала

На фоне снижения банковских ставок объём средств на депозитах россиян действительно сократился. Если на начало прошлого года на них хранилось 22,878 трлн рублей, то в начале декабря эта сумма уменьшилась до 21,178 трлн. Таковы данные ЦБ РФ.

Впрочем, часть денег ушла не под «матрасы», а на текущие расходы населения, отмечает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Многие люди держат накопления именно для того, чтобы в тяжёлое время их потратить. Именно такое время в прошлом году и наступило, поэтому люди сняли деньги со сберегательных счетов и потратили их. Поскольку ставки по депозитам упали, часть россиян переложила деньги с банковских вкладов на инвестиционные счета, пытаясь заработать на различных инвестиционных фондах, где обещают доходность больше, чем у банков. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

При этом часть россиян, имеющих сбережения, перевели их в другую форму — наличные, отмечает эксперт. Кто-то забирал деньги со вкладов и перекладывал их в арендованную у того же банка ячейку. В дальнейшем тенденция к увеличению привлекательности наличных денег, скорее всего, продолжится, полагает экономист.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за пандемии COVID-19 присутствует фактор неизвестности — никто не знает, какой будет ситуация летом. Когда возникает неопределённость, люди хотят стабильности, а наличные деньги дома для многих — это стабильность, пояснил эксперт.

В Банке России, наоборот, рассчитывают, что тяга населения к «кешу» будет уменьшаться.

В ближайшие годы Банк России ожидает постепенного возврата спроса на наличные деньги к уровням, которые были до пандемии, то есть объём наличных денег в обращении будет постепенно сокращаться. Скорость нормализации объёма наличных будет в значительной степени зависеть от развития эпидемической ситуации, — заявили в ЦБ.

Минусы хранения

Если по поводу надёжности хранения денег наличными можно поспорить, то с точки зрения экономической выгоды это однозначно не лучший способ использовать имеющиеся сбережения, отмечают эксперты.

Плюсов хранения сбережений в наличной форме я не вижу. Считаю, что деньги необходимо вкладывать, неразумно хранить их дома или в банковской ячейке. Единственным исключением может быть наличная валюта, которая даже «лёжа» дома может приносить доход при определённых условиях — рубль девальвируется, и стоимость валюты может расти в цене. Поэтому валюту выгоднее держать дома, чем рубли, — отметил Юрий Юденков.

Напомним, 2020 год российская валюта завершила с приличными потерями — её курс за это время снизился почти на 20% к доллару и почти на 30% к евро.

Потенциальные потери тех, кто держит деньги в наличке, можно оценить в 13%, считает Юденков. Это 9% возможного дохода от малорискованных инвестиций и 4% инфляции — ведь если просто хранить деньги дома, они постепенно обесцениваются.

Те, кто хранит деньги в наличной форме, теряют процент по вкладу плюс несут издержки и риски потерь от преступников или природных явлений, а если суммы крупные, то расходы на сейф или аренду ячейки. Плюс здесь всего один — ликвидность. Минусы — всё остальное, потери от инфляции и отказ от процентов, риск кражи или гибели от пожара, — отметил Антон Табах.

По мнению эксперта, на дальнейший рост наличных сбережений россиян рассчитывать не стоит. Активная часть населения понесёт деньги на биржу, пандемия может скоро закончиться, да и плюсов в безналичных платежах больше, отмечает экономист.