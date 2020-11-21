16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2» назвали неприемлемыми в ФРГ

06:01, 23 ноября 2020
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и не угрожать компаниям санкциями из-за «Северного потока — 2». По его словам, в Белом доме должны вернуться к широкому сотрудничеству с властями ФРГ и Европы.

Так он отреагировал на информацию, что представители Белого дома связывается с европейскими компаниями и предупреждают о последствиях за участие в строительстве газопровода, сообщает газета Welt.

Такой подход совершенно исключён среди союзников, — отметил Хермес.

По его мнению, возможные экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении европейских компаний являются недопустимым вмешательством в международное право.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео