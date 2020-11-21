Угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2» назвали неприемлемыми в ФРГ

https://static.news.ru/photo/49c68284-2d38-11eb-ba8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес призвал Вашингтон уважать европейский суверенитет и не угрожать компаниям санкциями из-за «Северного потока — 2». По его словам, в Белом доме должны вернуться к широкому сотрудничеству с властями ФРГ и Европы.

Так он отреагировал на информацию, что представители Белого дома связывается с европейскими компаниями и предупреждают о последствиях за участие в строительстве газопровода, сообщает газета Welt.

Такой подход совершенно исключён среди союзников, — отметил Хермес.

По его мнению, возможные экстерриториальные санкции Вашингтона в отношении европейских компаний являются недопустимым вмешательством в международное право.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект «Северный поток — 2» по-прежнему сталкивается с противодействием со стороны США. Как заявил официальный представитель немецкой энергетической компании Uniper, Вашингтон всё ещё пытается подорвать проект, который так важен для «энергетической безопасности Европы».