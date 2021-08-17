Участников рынка ценных бумаг обяжут раскрывать данные о клиентах

Профессиональных участников рынка ценных бумаг — брокеров, дилеров и управляющие компании — могут обязать отвечать на запросы о клиентах во время антикоррупционных проверок. Такой пункт содержится в новом национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Президент Владимир Путин поручил Минфину и Банку России подготовить соответствующие поправки в законодательство до 10 октября 2022 года, пишет РБК.

По закону о рынке ценных бумаг брокерская или управляющая компания обязана обеспечить конфиденциальность информации о клиентах, которым открыты счета, записи о ценных бумагах и времени их приобретения. Сведения об инвестициях гражданина могут быть предоставлены судам, Банку России, органам предварительного следствия с согласия их руководителей, а также МВД при расследовании преступления в сфере экономики. Сейчас доступ к таким данным можно получить только после возбуждения уголовного дела, что не соответствует целям и масштабам нынешней госкампании по борьбе с коррупцией.



По словам экспертов, ответы на запросы антикоррупционных проверок могут выявить тех, кто по каким-то причинам не задекларировал акции или другие инвестиционные инструменты. Теоретически передача данных об инвестпортфелях будет полезна для усиления контроля над теми, кто не обязан подавать декларации, но может вкладывать незаконно полученные средства в активы, покупка которых составляет конфиденциальную информацию. Полезными могут оказаться и данные бюро кредитных историй, так как кредиты часто используются как средство отмывки денег.

В крупнейших объединениях участников рынка ценных бумаг отказались оценивать идею раскрытия данных об инвестактивах клиентов, но заявили, что готовы к обсуждению таких вопросов. По словам экспертов, запрос информации будет касаться только активов чиновников и связанных с ними лиц, тогда как большинство остальных инвесторов поправки не затронут.

Ранее эксперты заявили, что для снижения уровня коррупции в России необходимо использовать цифровой формат взаимодействия с государственными органами, а также снизить уровень регулирующего воздействия госструктур во взаимоотношениях бизнеса и органов власти и уровень давления на бизнес со стороны силовых структур. Такие способы повысят уровень экономической прозрачности в стране.