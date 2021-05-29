Студентов поощрят туристическим кешбэком с 1 июля за участие в конкурсах

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

В марте текущего года Россия экспортировала в США наибольший за последние 12 лет объём нефти и нефтепродуктов. По сравнению с февралём он вырос в 1,8 раза, до 22,938 млн баррелей, что является максимумом с июля 2009 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По данным Минэнерго, Россия в марте вышла на второе место по объёму экспорта нефти и нефтепродуктов в США. На первом месте находится Канада (139,869 млн баррелей). На третьем — Мексика...