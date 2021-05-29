Студентов поощрят туристическим кешбэком с 1 июля за участие в конкурсах

Программу туристического кешбэка для студентов-участников конкурсов от организации «Россия — страна возможностей». Программу поощрения запустят с 1 июля. На её реализацию планируется потратить 2 млрд рублей, передаёт ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.
Да, эта программа [для участников конкурсов АНО «Россия — страна возможностей»] обязательно будет работать, мы её запустим в ближайший месяц. По нашим расчётам, она должна заработать в ближайший месяц, с 1 июля, и планируется, что на неё будет выделено 2 млрд рублей, — заявила глава ведомства.
Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания федеральному собранию 21 апреля призвал поощрять студентов, проявивших себя в конкурсах на платформе «Россия — страна возможностей», льготными путёвками на летних каникулах.