Ульяновский автозавод расширит поставки машин в Китай. Сейчас в дружественную страну поставлена пробная партия в количестве 600 машин модели «Хантер».
О сотрудничестве с Китаем рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В дальнейшем, по словам главы региона, планируется сертифицировать на соответствие техническим требованиям КНР моделей «Патриот», «Пикап», Автобус/Комби,
На китайский рынок планируют выйти производители металлоконструкций, дорожных и мостовых барьеров Ульяновска. Китайские контролирующие органы провели уже аудит завода и производства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных на российском рынке новых внедорожников, в него вошли только новые автомобили с полным приводом, которые стоят не дороже одного миллиона рублей.
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