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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил увеличить время продажи шампанского в новогодние праздники. В данный момент спиртное нельзя купить после 23:00, а в отдельных регионах ещё и раньше.

Петров обратился с предложением к главе Минпромторга Денису Мантурову, аргументировав это тем, что ему поступает множество обращений от избирателей, неддовольных ограничениями по продаже алкоголя. Многие люди работают с раннего утра...