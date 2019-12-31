Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Ульяновский автозавод расширит поставки машин в Китай. Сейчас в дружественную страну поставлена пробная партия в количестве 600 машин модели «Хантер».

О сотрудничестве с Китаем рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В дальнейшем, по словам главы региона, планируется сертифицировать на соответствие техническим требованиям КНР моделей «Патриот», «Пикап», Автобус/Комби, сообщает РИА Новости.

На китайский рынок планируют выйти производители металлоконструкций, дорожных и мостовых барьеров Ульяновска. Китайские контролирующие органы провели уже аудит завода и производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агентство «Автостат» составило рейтинг самых популярных на российском рынке новых внедорожников, в него вошли только новые автомобили с полным приводом, которые стоят не дороже одного миллиона рублей.

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