У МВФ запросили около $20 млрд более 80 стран на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/158b9312-746d-11ea-9bdf-fa163e074e61_660.jpgМВФФото: Liu Jie/Xinhua/GlobalLookPress
Международный валютный фонд (МВФ) получил более 80 запросов от разных государств о предоставлении финансовой помощи для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Отмечается, что общая сумма запросов — около $20 млрд.
Сейчас у нас более 80 запросов на такого рода чрезвычайное финансирование. <...> С точки зрения объёмов это, думаю, около $20 млрд, более $20 млрд. Много стран с низким уровнем дохода, от маленьких стран, от стран с развивающейся экономикой <...> Мы уже изучили по меньшей мере половину этих запросов <...>. Это не означает, что они уже направились (на рассмотрение. — NEWS.ru) совета, но люди действительно работают круглосуточно, — привели слова представителя организации в ТАСС.
Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о том, что организация готова выделить до $1 трлн из своих резервов на борьбу с коронавирусом. Она объяснила, что мировая экономика входит в рецессию, а возобновление роста экономики возможно в 2021 году, однако реальный срок будет зависеть от того, насколько быстро страны мира справятся с последствиями пандемии COVID-19, писал NEWS.ru ранее.