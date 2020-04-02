У МВФ запросили около $20 млрд более 80 стран на борьбу с коронавирусом

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В США процесс финансовой реструктуризации начала компания Whiting Petroleum, которая специализируется на добыче сланцевой нефти. Эта первая крупная фирма в стране, которая так отреагировала на падение цен на энергоносители.

На балансе компании имеется более $585 млн, она продолжит работу в нормальном режиме без помех для поставщиков, партнёров или сотрудников, — говорится в сообщении компании. Фирма имеет задолженность в $2,2...