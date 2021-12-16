Турецкая лира обрушилась после решения ЦБ по ставке

Турецкая лира обновила антирекорд после решения Центробанка страны снизить учётную ставку до 14% с 15%. Сейчас турецкая валюта торгуется на уровне 15,38 лиры за $1. Сегодняшний день лира уже начала падением в преддверии решения по ставке, когда она преодолела психологическую отметку в 15 лир за доллар. Регулятор в очередной раз понизил ставку на один процентный пункт, следует из данных ЦБ Турции.

Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить учётную ставку (ставку аукциона РЕПО на одну неделю) на процентный пункт — до 14%, — говорится в сообщении.

На открытии сегодняшних торгов курс лиры составлял 14,85 за $1. Однако за день потерял порядка 3%, достигая в пике 15,53. Согласно данным биржи, сейчас она торгуется на уровне 15,38. Лира также падает по отношению и к остальным валютам.

В прошлый раз ставку понижали в ноябре — с 16% до 15%. Тогда это тоже привело к резкому обвалу местной валюты. На улицы Стамбула даже вышли протестующие.

Отметим, что ещё в начале года за $1 давали порядка 7,3 лиры. Таким образом, с начала 2021 года турецкая валюта девальвировалась в два раза, что стало одним из самых крупных падений стоимости нацвалюты за последние годы.

В начале месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил министра финансов и казначейства из-за падения лиры. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку.